Археологи нашли «отрубленную» голову божества майя

В древнем городе майя Паленке в Мексике обнаружили каменную голову бога кукурузы

Специалисты Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили каменную голову бога кукурузы во время раскопок древнего города Паленке — столицы Баакульского царства майя. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Артефакт возрастом 1300 лет был найден в небольшом искусственном пруде с оштукатуренными стенами шириной один метр и длиной три метра. В традиции майя подземные водоемы, например, сеноты (карстовые провалы), считались вратами в загробный мир и служили местом проведения ритуалов. Голова божества с максимальной длиной и шириной 45 и 16 сантиметров соответственно и высотой 22 сантиметра была ориентирована с востока на запад, что символизировало собой рождение кукурузы с первыми лучами солнца.

Археологи отмечают, что лицо божества имеет изящные черты: острый подбородок, тонкие губы, которые выдаются наружу — при этом нижняя губа выпячена немного вниз — и обнажают верхние резцы. Голова также имеет тонкие и округлые скулы, удлиненные и узкие глаза, а длинный, приплюснутый и прямоугольный лоб переходит в широкий и ярко выраженный нос.

Ученые предполагают, что изначально скульптура стояла на треножной пластине и была задумана как изображение отрубленной головы божества, что соответствует похожим образам в других археологических источниках: серии табличек позднеклассического периода (600-850 годы нашей эры), сосудах из майяского города Тикаль раннеклассического периода (150-600 годы нашей эры), а также изображениях в Дрезденских и Мадридских кодексах майя.