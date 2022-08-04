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Силовые структуры

Бастрыкин предложил создать базу данных о прибывших из зоны СВО людях

Глава СКР Бастрыкин предложил создать базу данных о прибывших в Россию из зоны СВО людях
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил создать базу данных о прибывших в Россию из зоны специальной военной операции (СВО) людях. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает «Интерфакс».

Председатель ведомства отметил, что в СКР уже обсуждают вопрос создания такой платформы. Это поможет оперативно разыскивать граждан, помогать им вернуться к семье.

Бастрыкин добавил, что считает необходимым рассмотреть обмен данными с Луганской народной республикой (ЛНР) и Донецкой народной республикой (ДНР).

Ранее стало известно, что глава СКР сообщил о росте тяжких и экстремистских преступлений среди мигрантов.

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Екатерина Власова
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