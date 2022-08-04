Россиянам перечислили методы борьбы с поедающими урожай бабочками-белянками

Телеведущий Долгов посоветовал бороться с белянками с помощью прополки, ос и птиц

С поедающими урожай бабочками-белянками можно бороться с помощью прополки, ос, птиц и высадки некоторых растений, посоветовал Илья Долгов, ведущий программы «Тайные механизмы живой природы» на телеканале «Живая Планета». Свои методы борьбы с этими насекомыми он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Долгова, не каждое насекомое радует человека своим присутствием на садовом участке. «Периодически в наш сад наведываются непрошеные гости. Точнее, очень даже прошеные, ведь каждый радуется обилию шмелей, пчел и бабочек на цветах в палисаднике. Но вот некоторые из этих насекомых могут остаться и переквалифицироваться из статуса гостя в сожителя», — сказал телеведущий.

Соседство с бабочками-белянками, продолжил он, ничего хорошего не сулит: капустница безвредна, поскольку питается нектаром, однако ее многочисленное потомство способно уничтожить урожай капусты, если не принять меры.

Конечно, желательно знать врага в лицо. Отличить белянок не так уж просто. Кроме пресловутой капустницы, есть еще боярышницы, брюквенницы и даже репницы. И каждой, как понятно из названия, есть чем заняться у нас на участке. Боярышница угрожает деревьям. Опасна она для груши, яблони, сливы, вишни и кустов боярышника. Остальным белянкам больше интересны крестоцветные растения из нашего огорода. Причем не только капуста, гусеницы атакуют и сорняки

Илья Долгов ведущий программы «Тайные механизмы живой природы» на телеканале «Живая Планета»

Среди методов профилактики нашествия белянок Долгов назвал прополку сорных растений, особенно принадлежащих к семейству крестоцветных, родственников капусты. «Привлечение на участок птиц тоже может помочь делу. Охотно гусениц белянок поедают скворцы, вороны и кукушки. Если неподалеку с капустной грядкой осы устроили свое гнездо — не спешите их прогонять, гусеницы бабочек послужат пищей для осиного потомства. Можно даже привлекать ос специально, опрыскивать листья сладковатой водой», — посоветовал Долгов.

Отпугнет гусениц, рассказал он, также соседство с томатами, поэтому можно высаживать капусту рядом с помидорами. Если гусеницы обосновались на грядке, можно собрать их вручную или опрыскать растения отварами, подчеркнул Долгов.

Довольно эффективными могут быть народные методы борьбы, например обрызгивание растений отварами. Их можно делать из хвои и шишек сосны, веточек полыни, ботвы картофеля или лопуха. Сейчас в интернете можно найти много рецептов безвредных зелий, которые помогут избавиться от гусениц и не причинят вреда растениям. Если соблюдать эти простые меры, то можно будет обойтись без применения ядовитых пестицидов

Илья Долгов ведущий программы «Тайные механизмы живой природы» на телеканале «Живая Планета»

Ранее автор и ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая Планета» Александр Хабургаев научил россиян правильно полоть сорняки и назвал самые безопасные для растений способы прополки. По словам Хабургаева, полоть сорняки нужно нежно и аккуратно, учитывая, с какими посадками работает садовод, — например, на грядке с клубникой, на газоне, в цветнике.