Байден поприветствовал решение Сената США о расширении НАТО

Президент США Байден поприветствовал решение Сената о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден поприветствовал решение Сената о расширении НАТО. Он выразил готовность подписать документы, необходимые вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

«Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден назвал историческим голосование в Сенате и выразил благодарность за поддержку расширения альянса. Он добавил, что Соединенные Штаты привержены безопасности скандинавских стран и готовы вместе сохранять бдительность против любых угроз совместной безопасности.

Ранее Сенат одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом, США вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.

