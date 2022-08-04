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Байден поприветствовал решение Сената США о расширении НАТО

Президент США Байден поприветствовал решение Сената о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден поприветствовал решение Сената о расширении НАТО. Он выразил готовность подписать документы, необходимые вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

«Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден назвал историческим голосование в Сенате и выразил благодарность за поддержку расширения альянса. Он добавил, что Соединенные Штаты привержены безопасности скандинавских стран и готовы вместе сохранять бдительность против любых угроз совместной безопасности.

Ранее Сенат одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом, США вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.

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Марина Совина
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