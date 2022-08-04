В Кремле рассказали о формате прямой линии и большой пресс-конференции Путина

В Кремле допустили объединение прямой линии и большой пресс-конференции Путина в 2022 году

Прямую линию президента России Владимира Путина могут объединить с большой пресс-конференцией и провести ближе к зиме, до конца 2022 года. Такой вариант допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 4 августа.

Он отметил, что дата мероприятия пока не назначена, но оно состоится. При этом, Песков уточнил, что в августе его «точно не будет».

В конце июля, отвечая на вопрос о сроках прямой линии с президентом, Песков говорил, что их могут определить осенью. По его словам, дату могут выбрать в начале политического сезона, когда за мероприятием сможет следить максимальное число граждан страны.

Песков пообещал, что проинформирует журналистов о дате мероприятия.