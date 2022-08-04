В европейской стране цены на газ для потребителей за год выросли почти втрое

Bild заявила, что цены на газ для потребителей в Германии за год выросли почти втрое

Цены на газ для потребителей в Германии за год выросли почти втрое, об этом заявила газета Bild.

Отмечается, что стоимость топлива в европейской стране установила рекорд, средние затраты домохозяйств с августа 2021 года увеличились на 184 процента.

Издание уточнило, что при текущих ценах средняя немецкая семья ежегодно будет тратить свыше 3,5 тысяч евро, в то время как в прошлом году — около 1,3 тысячи.

Ранее Volksrant сообщил, что жители Нидерландов начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ.

