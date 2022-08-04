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В нескольких российских городах представят проект о наследии Волжской Булгарии

Российский этнографический музей представит проект о наследии Волжской Булгарии

Фото: Wikimedia

Российский этнографический музей представит выставочный проект, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщает «Башинформ».

Выставка «Волжская Булгария. Великое наследие» пройдет в нескольких российских городах: в Уфе, Казани и Челябинске. Посетителям покажут исторические фотографии и уникальные костюмы XIX — начала ХХ века, предметы декоративно-прикладного искусства, а также изделия народных мастеров.

Например, можно будет увидеть образцы золотого шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и уникальные костюмные комплексы XIX века из коллекции музея.

«Наследие древнего государства, возникшего в эпоху раннего Средневековья в Среднем Поволжье, сохраняется в этнокультурных традициях башкир, татар, чувашей, бесермян, удмуртов, мордвы, марийцев», — рассказали в учреждении.

Ранее стало известно, что в Уфе с 1 по 8 октября пройдет фестиваль «Архитектурные следы-2022». Поучаствовать в мероприятии смогут архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры, представители других творческих организаций и студенты архитектурных факультетов.

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Мария Гейн
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