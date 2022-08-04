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В Запорожской области задержали причастного к диверсиям украинского военного

В Запорожской области полицейские задержали причастного к диверсиям военнослужащего ВСУ

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В Мелитополе полицейские вместе с российскими силовиками задержали украинского военного. Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МВД по Запорожской области, передает ТАСС.

Отмечается, что задержанного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозревают в причастности к диверсиям. По данным ведомства, он занимался отслеживанием полетов армейской авиации с военного аэродрома. Уточняется также, что по месту его временного проживания был найден и изъят «значительный арсенал оружия и военного снаряжения».

Ранее сообщалось, что в Бердянске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, заминировавшего машину главы городской администрации Александра Сауленко. Как рассказал сам задержанный, подложить взрывчатку под автомобиль его подговорил куратор Службы безопасности Украины (СБУ).

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Алевтина Запольская
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