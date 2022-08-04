Украина обязалась не передавать третьим сторонам полученное от ФРГ вооружение

В кабмине ФРГ заявили, что Киев обязался не передавать и не вывозить полученное вооружение

Украина обязалась не передавать третьим сторонам и не вывозить вооружение, которое ей передала ФРГ. Об этом сообщается в ответе правительства Германии на депутатский запрос. Соответствующий документ был опубликован на сайте немецкого бундестага.

В кабинете министров ФРГ заявили, что «поддерживают Украину в ее законной самообороне» и «принимают гарантии конечного использования» поставляемого ей вооружения. Немецкое правительство заверило, что Киев обязался «не вывозить оружие временно или постоянно, частично, полностью или в установленном состоянии, либо иным образом передавать его третьим лицам».

При этом в кабмине отметили, что в связи с боевыми действиями на Украине Германия «не может оценить вероятность неконтролируемого распространения вооружений», однако «осознает ответственность, связанную с поставками оружия». В публикации также утверждается, что все соответствующие поставки задокументированы Министерством обороны и Министерством экономики и защиты климата ФРГ.

В июле сообщалось, что страны НАТО и Европейского союза (ЕС) намерены ужесточить контроль за поставленным Украине вооружением из-за опасений, что оно попадет на черный рынок в Европе.