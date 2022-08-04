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Названа неочевидная причина облысения

Mirror: высокий уровень холестерина провоцирует выпадение волос

Фото: Marco D'Emilia / Unsplash

Медицинский редактор Mirror Джессика Ниббс назвала неочевидную причину облысения у женщин и мужчин. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Специалистка утверждает, что холестерин является одним из основных факторов, провоцирующих выпадение волос. Известно, что он играет важную роль в синтезе гормонов, усвоении витаминов и образовании пищеварительной жидкости. Тем не менее в избыточных концентрациях он мешает правильной работе органов.

Отмечается, что высокий уровень холестерина трудно заметить по внешним признакам, однако об этом может сигнализировать изменение качества волос. В подтверждение данного факта автор приводит исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports. Так, ученые провели опыт на мышах, разделив их на две группы: одних кормили сбалансированной пищей, других — продуктами с высоким содержанием холестерина. Через 36 недель 75 процентов грызунов из второй группы заболели и начали терять шерсть.

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Согласно материалу, для того чтобы избежать упомянутой проблемы, следует сократить употребление жирного мяса, масла, сыра, мороженого, жареной пищи и мучного. Кроме того, на повышение концентрации холестерина в организме влияет курение, злоупотребление алкоголем, пассивный образ жизни, нарушенный режим сна и стресс.

Ранее в августе Марк Блейк из Лондона назвал месяц, в течение которого у человека выпадает наибольшее количество волос. По словам врача, в сентябре многие люди начинают сильно лысеть из-за резких перепадов температуры, связанных с длительным пребыванием на солнце летом.

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Карина Черных
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