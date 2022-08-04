В России выпустят свою диетическую Coca-Cola

Комбинат «Очаково» запустил производство диетической CoolCola Zero без сахара

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» запустил производство собственного аналога диетической Coca-Cola. Напиток уже появился в каталоге производителя на официальном сайте.

Газированный напиток без добавления сахара будет иметь название CoolCola Zero по аналогии с Coca-Cola Zero. «Выразительный и освежающий напиток с культовым вкусом», — говорится в описании товара на сайте комбината.

Отмечается, что «Очаково» планирует до конца августа завершить формирование линейки CoolCola. К осени будут представлены все форматы и вкусы российского аналога напитка.

Ранее стали известны новые названия популярных газированных напитков после ребрендинга в России. Российская Coca-Cola будет иметь название «Добрый Cola». Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться. Отмечается, что появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.