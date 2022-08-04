Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России выпустят свою диетическую Coca-Cola

Комбинат «Очаково» запустил производство диетической CoolCola Zero без сахара

Фото: Krisztian Matyas / Unsplash

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» запустил производство собственного аналога диетической Coca-Cola. Напиток уже появился в каталоге производителя на официальном сайте.

Газированный напиток без добавления сахара будет иметь название CoolCola Zero по аналогии с Coca-Cola Zero. «Выразительный и освежающий напиток с культовым вкусом», — говорится в описании товара на сайте комбината.

Отмечается, что «Очаково» планирует до конца августа завершить формирование линейки CoolCola. К осени будут представлены все форматы и вкусы российского аналога напитка.

Ранее стали известны новые названия популярных газированных напитков после ребрендинга в России. Российская Coca-Cola будет иметь название «Добрый Cola». Помимо обновленной Coca-Cola в линейке будут представлены следующие товары: «Добрый Orange» — аналог бывшей Fanta, «Rich тоник» заменит Schweppes, а Sprite временно перестанет выпускаться. Отмечается, что появятся новые отечественные вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Россиянам назвали модные модели джинсов на осень и зиму
Новосибирский депутат объявлен в розыск по делу о фейках
НАТО заявила о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны
ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные российские активы
В России выпустят свою диетическую Coca-Cola
Раскрыта стоимость квартир в знаменитом доме в центре Москвы
Фура протаранила девять машин на российской трассе, загорелась и попала на видео
ЦБ допустил послабления для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций
Мать с ребенком погибли в Донецке в результате удара ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.