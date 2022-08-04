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ФСБ попросила суд заочно арестовать журналиста Доброхотова

ФСБ попросила суд заочно арестовать главного редактора The Insider Романа Доброхотова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд заочно арестовать главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — говорится в сообщении. Отмечается, что ходатайство о заочном аресте поступило от следователей ФСБ по делу о незаконном пересечении границы.

В 2021 году, после того как Доброхотов покинул Россию, на него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Ранее в квартире журналиста квартире на Литовском бульваре прошел обыск в рамках дела о клевете, по которому он проходит свидетелем. Следователи изъяли у него загранпаспорт и технику.

О возбуждении дела о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа в публикации The Insider стало известно в июле 2021 года.

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Денис Савосин
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