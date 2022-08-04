ФСБ попросила суд заочно арестовать журналиста Доброхотова

ФСБ попросила суд заочно арестовать главного редактора The Insider Романа Доброхотова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд заочно арестовать главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — говорится в сообщении. Отмечается, что ходатайство о заочном аресте поступило от следователей ФСБ по делу о незаконном пересечении границы.

В 2021 году, после того как Доброхотов покинул Россию, на него завели уголовное дело о незаконном пересечении границы. Ранее в квартире журналиста квартире на Литовском бульваре прошел обыск в рамках дела о клевете, по которому он проходит свидетелем. Следователи изъяли у него загранпаспорт и технику.

О возбуждении дела о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа в публикации The Insider стало известно в июле 2021 года.