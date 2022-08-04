Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США обвинили в политике двойных стандартов из-за Тайваня

Ученый из КНР Кайшэн обвинил США в политике двойных стандартов из-за контактов с Тайванем

Фото: Pixabay

Заместитель директора Института международных проблем Шанхайской академии общественных наук Ли Кайшэн обвинил США в том, что они демонстрируют политику двойных стандартов, повышая уровень контактов с Тайванем. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом ученый из КНР прокомментировал поездку спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в Тайбэй.

По его словам, с одной стороны Вашингтон утверждает, что уважает принцип одного Китая, а с другой — повышает уровень официальных визитов на Тайвань. «Все это отражает эгоизм и высокомерие США как страны гегемона и их двойные стандарты во внешней политике», — сказал Кайшэн.

Он добавил, что Соединенные Штаты признали правительство КНР законным и взяли на себя обязательства не развивать официальные контакты с Тайбэем, однако продолжают это делать и создают впечатление, что не нарушают международные соглашения, хотя именно это на самом деле и происходит.

Ранее Пелоси заявила, что власти США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу «перед лицом агрессии». Политик заявила, что американская сторона подтвердила готовность Конгресса поддерживать Тайвань.

Спикер Палаты представителей посетила остров 2 августа. Она провела на Тайване меньше суток, после чего улетела в Южную Корею.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский выразил желание лично обсудить ситуацию на Украине с Си Цзиньпином
Российские компании начали экономить на сотрудниках
Раскрыта причина тяги россиян брать в отпуск самую дорогую одежду
США обвинили в политике двойных стандартов из-за Тайваня
Монсон назвал повлиявший на его решение остаться в России вопрос от американцев
В России заявили о необходимости избегать конфликтов между ядерными державами
Пленный украинский военный рассказал о становлении командиром из сантехника
Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
Живущая в Турции россиянка раскрыла способ «ходить загорелой круглый год»
Армия Китая приступила к масштабным военным учениям недалеко от Тайваня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.