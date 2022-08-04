США обвинили в политике двойных стандартов из-за Тайваня

Ученый из КНР Кайшэн обвинил США в политике двойных стандартов из-за контактов с Тайванем

Заместитель директора Института международных проблем Шанхайской академии общественных наук Ли Кайшэн обвинил США в том, что они демонстрируют политику двойных стандартов, повышая уровень контактов с Тайванем. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом ученый из КНР прокомментировал поездку спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в Тайбэй.

По его словам, с одной стороны Вашингтон утверждает, что уважает принцип одного Китая, а с другой — повышает уровень официальных визитов на Тайвань. «Все это отражает эгоизм и высокомерие США как страны гегемона и их двойные стандарты во внешней политике», — сказал Кайшэн.

Он добавил, что Соединенные Штаты признали правительство КНР законным и взяли на себя обязательства не развивать официальные контакты с Тайбэем, однако продолжают это делать и создают впечатление, что не нарушают международные соглашения, хотя именно это на самом деле и происходит.

Ранее Пелоси заявила, что власти США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу «перед лицом агрессии». Политик заявила, что американская сторона подтвердила готовность Конгресса поддерживать Тайвань.

Спикер Палаты представителей посетила остров 2 августа. Она провела на Тайване меньше суток, после чего улетела в Южную Корею.

