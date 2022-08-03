Пелоси рассказала о планах США по Тайваню

Пелоси заявила, что США продолжат помогать Тайваню защищать свободу перед лицом агрессии

Власти США продолжат помогать Тайваню защищать свою свободу «перед лицом агрессии». О соответствующих планах Вашингтона рассказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА Новости.

Политик заявила, что американская сторона подтвердила готовность Конгресса поддерживать Тайвань. «Солидарность Америки с народом Тайваня важна сегодня как никогда раньше, поскольку мы продолжаем поддерживать оборону и демократию против автократии в регионе и по всему миру», — уточнила она.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит Пелоси на Тайвань. Экс-глава государства назвал ее «безумной». «От нее всегда одни неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Пелоси посетила остров 2 августа. Она провела на Тайване меньше суток, после чего улетела в Южную Корею.