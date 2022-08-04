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Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в российском лагере

СК РФ возбудил уголовное дело после отравления 30 детей в лагере в Челябинской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после отравления более чем 30 детей в оздоровительном лагере «Еланчик» в Миассе Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Петру Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях.

По имеющейся информации, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от восьми до 17 лет. Председатель Следственного комитета потребовал всесторонне изучить обстоятельства происшествия, выяснить его причины. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК.

2 августа стало известно, что из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае госпитализировали 39 детей и одного взрослого, у которых подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция».

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Марина Совина
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