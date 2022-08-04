Элитные квартиры в Москве стали теснее

Площадь элитных квартир за миллион долларов сократилась до 35 квадратных метров

К концу первого полугодия 2022 года средняя площадь элитного жилья за миллион долларов в Москве уменьшилась в два раза. О том, что подобные объекты стали теснее, говорится в исследовании компании Knight Frank, сообщает РБК.

К концу июня площадь элитных квартир снизилась до 35 квадратных метров. Год назад показатель находился на уровне 71 квадратного метра. «Значительное укрепление позиций рубля в совокупности с ростом цен на первичном рынке элитной жилой недвижимости отразилось на сокращении доступных квадратных метров за условный миллион долларов во всех районах Москвы», — пояснили в компании.

Наименьшее по площади жилье за миллион долларов можно приобрести в районе Патриарших прудов — в указанную сумму обойдется 16 «квадратов». В районе Якиманка миллиона хватит на 32 квадратных метра, на Чистых прудах — на 25 квадратных метров.

Ранее в Knight Frank выяснили, что к концу первого квартала 2022 года средняя площадь квартиры стоимостью миллион долларов в элитном сегменте в Москве уменьшилась на 34 процента. К концу марта средняя площадь таких квартир достигла 52 квадратных метров.