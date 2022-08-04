Рыбак поймал 80-килограммовую рыбу ростом с человека

Ladbible: мужчина из Австралии поймал рыбу весом 80 килограммов и длиной 170 сантиметров

Рыбак из австралийского штата Квинсленд рыбу весом 80 килограммов. Об этом сообщает Ladbible.

Добычей оказался бурый каменный окунь, длина тела которого составила 170 сантиметров. Рыба ростом с человека была поймана в понедельник, 1 августа, в районе острова Норт-Страдброк, расположенного у юго-восточного побережья Квинсленда.

Мужчина опубликовал фотографии с гигантским окунем в социальной сети. Некоторые пользователи выразили свое недовольство уловом и стали утверждать, что рыбу следует отпустить обратно в море. «Надеюсь, когда-нибудь наше общество будет считать подобные фотографии столь же отталкивающими, как и снимки людей с убитыми львами», — оставил комментарий один из пользователей.

Рыбак не поделился информацией о том, что собирается делать со своим уловом.

Ранее сообщалось, что рыбак на побережье британского острова Англси поймал редчайшего ярко-синего лобстера, который встречается в одном случае на два миллиона. Мужчина подчеркнул, что за время ловли крабов и лобстеров ему попадались ракообразные голубоватого оттенка, но таких ярких он никогда не видел.

