Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Рыбак поймал 80-килограммовую рыбу ростом с человека

Ladbible: мужчина из Австралии поймал рыбу весом 80 килограммов и длиной 170 сантиметров

Фото: David Gray DG / Reuters

Рыбак из австралийского штата Квинсленд рыбу весом 80 килограммов. Об этом сообщает Ladbible.

Добычей оказался бурый каменный окунь, длина тела которого составила 170 сантиметров. Рыба ростом с человека была поймана в понедельник, 1 августа, в районе острова Норт-Страдброк, расположенного у юго-восточного побережья Квинсленда.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Мужчина опубликовал фотографии с гигантским окунем в социальной сети. Некоторые пользователи выразили свое недовольство уловом и стали утверждать, что рыбу следует отпустить обратно в море. «Надеюсь, когда-нибудь наше общество будет считать подобные фотографии столь же отталкивающими, как и снимки людей с убитыми львами», — оставил комментарий один из пользователей.

Рыбак не поделился информацией о том, что собирается делать со своим уловом.

Ранее сообщалось, что рыбак на побережье британского острова Англси поймал редчайшего ярко-синего лобстера, который встречается в одном случае на два миллиона. Мужчина подчеркнул, что за время ловли крабов и лобстеров ему попадались ракообразные голубоватого оттенка, но таких ярких он никогда не видел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
«Газпром» принялся сжигать не дошедший до Европы газ
Изучен механизм связи иммунитета и кишечника
Банк Англии пошел на рекордные меры ради борьбы с ростом цен
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Стрижка «осьминог» стала трендом у знаменитостей
Жулин заявил о потере целого поколения российских фигуристов
Кремль отказался комментировать слова Арестовича о необходимой миру «встряске»
Грузинский бар обязал россиян отвечать на вопросы про принадлежность Крыма
Проведение концерта «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя опровергли
Придуман способ чистки зубов без пасты и щетки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.