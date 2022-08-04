На работу в ФСБ предложили принимать россиян без высшего образования

ФСБ предложили принимать в свои ряды россиян без диплома и службы в армии

В ФСБ предложили принимать в свои ряды россиян без диплома о высшем образовании. Указ в четверг, 4 августа, опубликовал федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Согласно опубликованному документу, потенциальным соискателям вакансии в российской спецслужбе при заключении первого контракта теперь не потребуется документ о высшем образовании. Также отпала необходимости в обязательной службе в армии.

14 июля сообщалось, что Президент России Владимир Путин подписал закон о праве военнослужащих-срочников заключать контракт о службе в ФСБ. Право заключать контракт получат военнослужащие, получившие среднее профессиональное образование до призыва.