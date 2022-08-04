Главной экономике Европы напророчили невиданный спад из-за России

Commerzbank: без российского газа экономика Германии сократится на 2,7 процента

Аналитики Commerzbank напророчили Германии, которая считается главной экономикой Европы, невиданный со времен кризиса 2009 года спад. Как отмечает Business Insider, если Россия строго нормирует или остановит поставки газа, экономика ФРГ может резко сократиться на 2,7 процента в 2022 году и еще на 1,1 процента в 2023-м.

Эксперты говорят, что в случае прекращения поставок энергоресурсы для потребления внутри страны, скорее всего, придется нормировать, а это сильно ударит по промышленности. «Если так случится, экономика Германии, вероятно, погрузится в серьезную рецессию, подобную той, которая произошла после финансового кризиса в 2009 году», — констатировали эксперты.

Еще одна проблема немецкой экономики — нехватка квалифицированных работников. Результаты опроса, проведенного мюнхенским институтом экономических исследований (Ifo), показали, что особенно сильно она заметна в сфере услуг. На дефицит рабочей силы жаловались 45 процентов предприятий. В настоящее время каждая вторая фирма изо всех сил пытается найти должным образом обученный персонал.

Энергетическая безопасность стран Европы и, в частности, Германии в настоящее время подвержена ряду рисков из-за напряженной ситуации с поставками газа. Сейчас поставки по газопроводу «Северный поток» сокращены до 20 процентов пропускной возможности.

При этом резкое сокращение поставок привело к тому, что «Газпром» начал сжигать излишки топлива. Гигантский факел заметили неподалеку от российско-финской границы возле компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает прокачку газа.