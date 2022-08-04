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Посольство США в России отреагировало на приговор баскетболистке Грайнер

Посольство США в России назвало приговор баскетболистке Грайнер судебной ошибкой
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд отреагировала на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства США в России.

Руд назвала приговор Грайнер судебной ошибкой. «Как временный поверенный посольства США в России, я буду продолжать предпринимать все возможное, чтобы вернуть мисс Грайнер домой»,— заявила она. По ее словам, обеспечить безопасное возвращение американки домой намерен госсекретарь США Энтони Блинкен, члены Совета национальной безопасности при президенте США и все остальные должностные лица.

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Марина Совина
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