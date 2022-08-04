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В Грузии зарегистрировали рекордное количество принадлежащих россиянам компаний

Глава НПО в Грузии Гигаури заявила о регистрации рекордного количества компаний россиянами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С марта по июнь 2022 года в Грузии зарегистрировали рекордное количество компаний, принадлежащих гражданам России, заявила глава крупной неправительственной организации (НПО) «Международная прозрачность — Грузия» Ека Гигаури по итогам исследования, пишет РИА Новости.

По ее словам, это в несколько раз превышает годовой показатель прошлого года. «Было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз превышает годовой показатель 2021 года», — отметила она. По данным грузинской стороны, 93 процента зарегистрированных — индивидуальные предприниматели. Это говорит о том, что российские граждане переехали в Грузию для ведения бизнеса.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 13 500 российских компаний. Выросло и число туристов из России. «За последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет», — уточнила Гигаури.

В июне Грузия отменила все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов.

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Марина Совина
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