Кремль призвал к выполнению трехсторонних договоренностей по Карабаху

Песков заявил, что Кремль призывает к выполнению трехсторонних договоренностей по Карабаху

Москва призывает к выполнению трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что в Кремле обеспокоены обострением ситуации в регионе и очень внимательно наблюдают за развитием ситуации.

«Мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних», — сказал Песков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в зоне карабахского конфликта отмечается обострение ситуации. В ведомстве уточнили, что в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили установленный режим прекращения огня.

В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу войны, которая завершилась в 1994 году. В сентябре 2020-го на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом вновь вспыхнули бои, в результате которых Баку удалось вернуть часть утраченных территорий.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в Карабахе.