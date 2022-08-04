Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль призвал к выполнению трехсторонних договоренностей по Карабаху

Песков заявил, что Кремль призывает к выполнению трехсторонних договоренностей по Карабаху

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Москва призывает к выполнению трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что в Кремле обеспокоены обострением ситуации в регионе и очень внимательно наблюдают за развитием ситуации.

«Мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних», — сказал Песков.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в зоне карабахского конфликта отмечается обострение ситуации. В ведомстве уточнили, что в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили установленный режим прекращения огня.

В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу войны, которая завершилась в 1994 году. В сентябре 2020-го на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом вновь вспыхнули бои, в результате которых Баку удалось вернуть часть утраченных территорий.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня в Карабахе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Кучма спрогнозировал судьбу Грузии и Казахстана в случае поражения Украины
Звезда «Американского пирога» заявила о сексе с 200 людьми после выхода фильма
В России ответили на обвинения Siemens из-за турбины для «Северного потока»
В Москве подорожал один тип жилья
Акинфеев назвал отличительную черту европейских футболистов
В Армении заявили о нарушении договоренностей Азербайджаном
Названы устаревшие в 2022 году стрижки
ФСБ задержала полковника российской полиции за взятку в пять миллионов рублей
Психотерапевт назвала вызывающие алкоголизм и невроз профессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.