Попавший в плен украинский военный рассказал о становлении командиром из сантехника

Попавший в плен под Песками в Донецкой народной республике украинский военный по имени Александр рассказал, как стал командиром из сантехника. Его слова приводит «Русская весна».

Боец Вооруженных сил Украины отметил, что оказался в строю после мобилизации. Он добавил, что командовать подразделениями назначают тех людей, кто имел хотя бы минимальный опыт срочной службы в армии.

По словам Александра, мобилизованным военным обещают, что они останутся в «третьей линии обороны», однако отправляют на передовую, зачастую не сообщая, куда и для чего их везут.

Ранее украинский доброволец Гнездилов заявил об исчерпанных возможностях ВСУ в Песках. По его словам, военные находятся на грани потери поселка под Донецком, а личному составу нанесен значительный урон.

