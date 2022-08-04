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Отставку шефа разведки Польши связали с загадочной смертью торговца в Албании

Rzeczpospolita: отставка шефа разведки Польши связана со смертью торговца респираторами
Петр Кравчик

Петр Кравчик. Фото: Public Domain / Wikimedia

Отставка Петра Кравчика с поста главы польского Агентства внешней разведки может быть связана с загадочной смертью торговца респираторами в Албании. Такое предположение сделал публицист Томаш Кшижак в статье для газеты Rzeczpospolita.

Обозреватель считает, что шефа спецслужбы могли попросить покинуть должность после публикации расследования о злоупотреблениях при закупке респираторов польским минздравом у торговца, предположительно, связанного с силовиками.

Речь идет о некоем Анджее Издебском, после гибели которого последовала серия странных событий. В штаб-квартире его компании в Албании, у которой и закупались респираторы, были проведены поспешные обыски, а тело торговца — в экстренном порядке доставлено в Польшу, кремировано и захоронено. Отмечается, что на этапе поиска поставщика респираторов именно Агентство рекомендовало кандидатуру Издебского, при этом в прошлом он торговал оружием и имел тесные контакты с силовыми структурами.

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По мнению Кшижака, случившееся может свидетельствовать о гигантской афере, в которой государственная казна, судя по всему, потеряла более 150 миллионов злотых (почти два миллиарда рублей).

«Является ли мгновенная кремация и, следовательно, невозможность определить, действительно ли умер Анджей Издебский, заметанием следов? Наконец, что знает обо всем этом только что покинувший должность Петр Кравчик?» — написал эксперт и добавил, что, вероятно, все указанные вопросы останутся открытыми и в дальнейшем лишь будут окутаны «густым туманом секретности».

27 апреля польские спецслужбы доложили о росте активности российской агентурной разведки с момента начала спецоперации на Украине. По их данным, на тот момент было суммарно задержано семь подозреваемых в шпионаже в интересах Москвы.

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Варвара Кошечкина
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