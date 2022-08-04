Девушка увеличила губы пять раз за два года и рассказала о реакции окружающих

Британка Шанель Чаллакомб пять раз увеличила губы и нарвалась на критику в сети

Британка потратила десятки тысяч рублей на увеличение губ и рассказала о реакции друзей и семьи на ее преображение. Интервью с девушкой публикует The Sun.

22-летняя жительница графства Кент Шанель Чаллакомб призналась, что впервые прибегла к упомянутой косметологической процедуре два года назад, чтобы повысить самооценку после постоянной травли в школе. С того времени девушка успела ввести филлеры в губы еще пять раз, заплатив за все сеансы 1000 фунтов стерлингов (около 74,8 тысячи рублей).

По словам героини материала, родители и близкие друзья негативно относятся к модификациям, из-за чего регулярно критикуют ее при встрече. Кроме того, блогерша нарвалась на хейт со стороны зрителей в комментариях под видео в соцсети TikTok. При этом Чаллакомб заявила, что продолжит ходить к косметологу вопреки мнению окружающих.

«Мне все равно, что думают другие. Раньше я отвечала хейтерам в социальных сетях, но вскоре мне это наскучило. Филлеры делают меня счастливой, и я не собираюсь отказываться от них из-за других людей. Ради больших губ мне даже пришлось расстаться с парнем», — высказалась британка.

В июле российский хирург Ольга Ованесова раскрыла последствия инъекций ботокса для организма. По словам специалистки, данный препарат следует получать ограниченное количество раз и в небольшом количестве, так как он способствует застою жидкости в тканях.