Украину обвинили в нарушении законов ведения войны

Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов ведения войны

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в том, что она нарушает законы ведения войны. Причиной этого является размещение Вооруженными силами Украины (ВСУ) боевой техники и вооружений в учебных и медицинских учреждениях, что, в свою очередь, ставит под угрозу жизнь мирных граждан, сообщает ТАСС.

«Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей», — рассказала генсек организации Агнес Калламар.

По данным Amnesty International, украинские военные наносят удары из жилых построек. Как минимум в 19 городах и населенных пунктах страны ВСУ разместили свои вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, военное командование Украины не эвакуирует местных жителей из соседних зданий для сокращения потерь среди гражданских в связи с ответными ударами со стороны российских солдат.

В отчете организации сказано, что в 22 из 29 школ, которые посетили их специалисты, ВСУ размещали свой личный состав или технику. В Одессе же украинские военные и вовсе устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей, а здание университета в Бахмуте они превратили в свою военную базу, заключили правозащитники.

Ранее Министерство обороны России рассказало, что Киев приказывает ВСУ обстреливать рынки, кварталы жилых домов, а также места раздачи гуманитарной помощи.