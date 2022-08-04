Магаданец предстанет перед судом за унижение достоинства ветерана ВОВ

Магаданца осудят по трем статьям УК РФ за унижение достоинства ветерана ВОВ

Житель Магадана предстанет перед судом за унижение достоинства ветерана Великой Отечественной войны — фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Магаданской области.

По данным агентства, сотрудники региональной ФСБ задержали мужчину на Колыме после того, как тот разместил интернете публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в форме насильственных действий в отношении лиц русской национальности. Также мужчина публично оскорбил ветерана ВОВ, унизив его честь и достоинство.

В итоге фигуранту предъявили обвинения по трем статьям УК РФ: «Реабилитация нацизма», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее в Саратове суд приговорил к одному году лишения свободы местного жителя за попытку продать знакомому должность в ФСБ. Мужчина признан виновным по статье о покушении на мошенничество и будет отбывать наказание в колонии-поселении.