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МИД выразил протест послу Норвегии из-за русофобии консула

В МИД России вызван посол Норвегии Ресаланн из-за русофобских высказываний консула

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланн был вызван в министерство иностранных дел России, где ему был выражен протест из-за недопустимого поведения и русофобии консула Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

«4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Ресаланн, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля этого года, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», — говорится в комментарии.

В МИД отметили, что после такого проступка Эллингсен более не может находиться на территории России.

Ранее стало известно, что Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских!» — заявила Эллингсен. По ее словам, русские женщины не умеют убираться, в отличие от жительниц Скандинавии.

В ответ на инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в словах Эллингсен «прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».

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Виктория Кондратьева
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