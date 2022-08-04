Остеопат сообщил главную причину появления натоптышей на стопах

Остеопат Животов сообщил, что натоптыши на ногах появляются из-за неправильной осанки

Главной причиной появления натоптышей и мозолей на одних и тех же участках стоп может быть неправильная осанка, сообщил врач-остеопат Владимир Животов. В беседе с «Аргументами и фактами» он объяснил взаимосвязь между проблемами с позвоночником и состоянием кожи ног.

Специалист сообщил, что мозоли и натоптыши могут косвенно указывать на проблемы с осанкой, если постоянно появляются на одних и тех же участках стопы. По его словам, это происходит потому, что при проблемах с позвоночником, чтобы продолжать сохранять равновесие, тело человека будет стараться перераспределить нагрузку, в том числе и на стопы. Поэтому на месте наибольшего давления образуется мозоль.

«Можно бесконечно ее убирать у специалиста, но давление-то при этом никуда не исчезает. Каждый раз на месте мозоли будет нарастать соединительная ткань, и каждая новая мозоль будет точь-в-точь повторять предыдущую, а может каждый раз становиться тверже, толще и больше предыдущей», — предупредил Животов.

При наличии постоянно возникающих на одних и тех же местах мозолей и натоптышей медик рекомендовал обратиться за профессиональной помощью — к ортопеду или остеопату, которые помогут решить проблемы с осанкой, благодаря чему нагрузка на стопу будет распределяться равномернее и состояние кожи ног улучшится.

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