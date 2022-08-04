На Байкале появится новый туристско-рекреационный кластер

Новый туристско-рекреационный кластер появится в поселке Большое Голоустное близ Байкала

На берегу Байкала появится новый туристско-рекреационный кластер, дорожную карту создания объекта в поселке Большое Голоустное утвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что упомянутый документ рассчитан до 2026 года.

Комментируя имеющиеся планы, глава региона отметил, что Большое Голоустное является одним из наиболее популярных направлений на Байкале — по его словам, ежегодно эти места посещают порядка 65 тысяч туристов. «Мы видим возможности увеличить этот показатель до 70 тысяч туристов уже в следующем году. К работе по развитию туристического кластера здесь необходимо подойти системно, мероприятия дорожной карты предусматривают разносторонний и комплексный подход», — добавил Кобзев.

Пресс-служба указывает, что в рамках дорожной карты власти намерены заасфальтировать все дороги общего пользования местного значения, отремонтировать автодорогу Иркутск—Большое Голоустное на участке 98—114 км, построить парковку на въезде в населенный пункт, а также оборудовать парковочные зоны в пади Семеновка. Согласно имеющимся данным, в настоящий момент уже проводится разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных очистных сооружений. Завершить разработку намереваются в 2023 году, на эти цели выделено более пяти миллионов рублей.

Кроме того, в планах властей благоустройство зон общего пользования в центре Большого Голоустного и реновация фасадов на нескольких улицах, увеличение зоны покрытия мобильной связи и установка банкоматов в наиболее популярных местах. Также обсуждаются вопросы строительства в 2025 году взлетно-посадочной полосы малой авиации, здания аэровокзала и создания музея.

Ранее стало известно, что в Новгородской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» появятся четыре туристических кластера. Отмечалось, что уже заключено соглашение о развитии туркластеров «Боровичский», «Старая Русса — город Достоевского», «Валдайский» и «Любытинский». Помимо прочего, планируется улучшать инфраструктуру города Старая Русса, обсуждается строительство в этом населенном пункте нового санатория на 250-300 мест.