Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Убившему отца рэперши Ники Минаж мужчине вынесли приговор

Сбившего насмерть отца Ники Минаж мужчину приговорили к году тюрьмы

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Мужчине, убившему отца американской рэперши Ники Минаж, вынесли приговор. Об этом сообщает TMZ.

В среду, 3 августа, американский суд приговорил Чарльза Полевича к одному году тюрьмы, штрафу в размере пяти тысяч долларов и лишению прав сроком на семь месяцев. В феврале прошлого года мужчина совершил наезд на прогуливавшегося по Лонг-Айленду 64-летнего Роберта Мараджа, отца хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж.

Пострадавший находился в критическом состоянии, когда его доставили в ближайшую больницу, где он скончался. Полевич скрылся с места аварии, после чего попытался спрятать свой автомобиль в гараже. Прокуратура выступила с требованием приговорить убийцу к семи годам тюрьмы, однако судья постановил лишить мужчину свободы на один год.

После инцидента Ники Минаж сообщила в одном из интервью, что смерть отца стала для нее «самой разрушительной потерей в жизни».

В начале июля этого году супруга исполнительницы приговорили к одному году домашнего ареста за отсутствие регистрации в реестре сексуальных насильников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Прокуратура России потребовала посадить американскую баскетболистку на 9,5 года
Россияне избавились от миллиона тонн старой техники
Органы мертвых свиней впервые оживили
«Вещий» сон принес пожилой женщине крупный выигрыш в лотерее
Получивший ботинком российский мэр рассказал о встрече с жителями
Медведев пообещал Столтенбергу повторение истории с победой России
Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве
Минобороны заявило о возможной причастности США к пандемии COVID-19
Российского преподавателя осудили за фейки об армии
Центробанк собрался создать фонд для помощи банкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.