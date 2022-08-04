Убившему отца рэперши Ники Минаж мужчине вынесли приговор

Сбившего насмерть отца Ники Минаж мужчину приговорили к году тюрьмы

Мужчине, убившему отца американской рэперши Ники Минаж, вынесли приговор. Об этом сообщает TMZ.

В среду, 3 августа, американский суд приговорил Чарльза Полевича к одному году тюрьмы, штрафу в размере пяти тысяч долларов и лишению прав сроком на семь месяцев. В феврале прошлого года мужчина совершил наезд на прогуливавшегося по Лонг-Айленду 64-летнего Роберта Мараджа, отца хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж.

Пострадавший находился в критическом состоянии, когда его доставили в ближайшую больницу, где он скончался. Полевич скрылся с места аварии, после чего попытался спрятать свой автомобиль в гараже. Прокуратура выступила с требованием приговорить убийцу к семи годам тюрьмы, однако судья постановил лишить мужчину свободы на один год.

После инцидента Ники Минаж сообщила в одном из интервью, что смерть отца стала для нее «самой разрушительной потерей в жизни».

В начале июля этого году супруга исполнительницы приговорили к одному году домашнего ареста за отсутствие регистрации в реестре сексуальных насильников.