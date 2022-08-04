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В Кремле заявили об отсутствии военных совещаний в графике Путина

Представитель Кремля Песков заявил, что в графике президента нет военных совещаний

Фото: Администрация Президента России

В графике президента России Владимира Путина нет серии традиционных военных совещаний, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле добавили, что в августе они не состоятся, хотя сам формат таких совещаний сохраняет актуальность.

«Сейчас по понятным соображениям, естественно, все заняты», — объяснил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что решение о проведении совещаний примет сам Владимир Путин. «Когда решит президент, тогда и будут проводить», — подытожил он.

Военные совещания президента традиционно проходят в мае. В этом году в мае они не проводились.

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Валерий Розенберг
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