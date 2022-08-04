В Кремле заявили об отсутствии военных совещаний в графике Путина
Представитель Кремля Песков заявил, что в графике президента нет военных совещаний
В графике президента России Владимира Путина нет серии традиционных военных совещаний, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
В Кремле добавили, что в августе они не состоятся, хотя сам формат таких совещаний сохраняет актуальность.
«Сейчас по понятным соображениям, естественно, все заняты», — объяснил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что решение о проведении совещаний примет сам Владимир Путин. «Когда решит президент, тогда и будут проводить», — подытожил он.
Военные совещания президента традиционно проходят в мае. В этом году в мае они не проводились.