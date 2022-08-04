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Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, совещание состоится в четверг в середине дня. Позже президент либо сам обозначит тему встречи, либо о ней проинформирует его пресс-служба, подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что в пятницу Путин планирует работать в Сочи, где за обедом проведет переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Песков рассказал о встрече Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в ходе визита последнего в Москву. По словам пресс-секретаря президента, немецкий политик обеспокоен энергетическим кризисом и просил российского лидера высказать свое видение сложившейся ситуации.

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Константин Лысяков
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