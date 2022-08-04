Военный аналитик Анпилогов заявил, что у Украины осталось около трети артиллерии

Военный аналитик Алексей Анпилогов в интервью «Украина.ру» оценил количество оставшейся у Киева артиллерии. Он заявил, что ее осталось около трети по сравнению с тем, чем располагали Вооруженные силы страны на момент начала спецоперации.

«По данным на начало августа, у Украины оставалось около трети фиксируемой и самоходной артиллерии по сравнению с тем, что было на начало спецоперации», — указал эксперт.

Анпилогов добавил, что идет постоянная подпитка украинских военных западным оружием. Однако несовпадающие калибры (155 западный и 152 на украинских) создают сложности с логистикой и снабжением отдельных частей.

По его словам, артиллерийская группировка ВСУ испытывает «снарядный голод», не имея достаточного количества боеприпасов 152-го калибра, подходящих под советские образцы вооружений.

Ранее стало известно, что российские войска подавили на огневых позициях два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено по три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и «Гвоздика», а также два взвода гаубиц Д-30.

