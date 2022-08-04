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Охранник российского магазина вылил на 13-летнего мальчика стакан кипятка

Охранник магазина в Нижнем Новгороде облил кипятком 13-летнего мальчика

Кадр: телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижнем Новгороде охранник торгового комплекса облил кипятком 13-летнего мальчика. Об этом пострадавший ребенок рассказал Telegram-каналу Ni Mash.

По его словам, охраннику не понравилось, что мальчик с другом неоднократно использовали стоящий в торговом комплексе автомат с напитками для заварки лапши быстрого приготовления. Когда дети подошли за очередной порцией кипятка, мужчина разозлился и выбил из рук одного из них стакан, вылив его содержимое себе на ногу. Мальчик попытался уйти, но охранник взял другой стакан и выплеснул кипяток школьнику за шиворот.

В результате ребенок получил ожоги первой и второй степени и сейчас находится на реабилитации дома. Начальник охранной фирмы сообщил матери мальчика, что уволил охранника, и предложил ей компенсацию в размере четырех тысяч рублей. По словам женщины, она написала заявление в полицию. В свою очередь охранник считает, что дети сами виноваты в случившимся, а кипяток не должен был нанести серьезные повреждения.

Ранее в Воронеже охранники ТЦ приковали наручниками к дверям магазина пожилую женщину. Пенсионерка пришла в салон сотовой связи, однако во время общения с консультантом якобы начала вести себя «агрессивно».

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Константин Лысяков
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