Охранники приковали пожилую россиянку наручниками к дверям магазина

В Воронеже охранники ТЦ приковали наручниками пожилую женщину к дверям магазина

В Воронеже охранники торгового центра приковали пожилую россиянку наручниками к двери магазина. Об инциденте сообщает издание «Блокнот».

По данным издания, пенсионерка пришла в салон сотовой связи в ТЦ на улице Домостроителей, чтобы проконсультироваться по поводу купленного там ранее телефона, однако во время общения с консультантом якобы начала вести себя «агрессивно». Сотрудница салона вызвала охрану, и мужчины обездвижили женщину.

«Блокнот» передает, что пожилая женщина кричала от боли — когда на место приехали сотрудники полиции, она написала заявление на охранника ТЦ. Региональное ГУ МВД заявило о начале проверки.

Ранее сообщалось, что занявшего чужое место пассажира Americal Airlines сняли с рейса и приковали наручниками к инвалидной коляске за отказ вернуться в свое кресло.