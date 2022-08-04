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«Газпром» захотели обязать продавать больше газа на бирже

ФАС захотела уравнять объемы продаж «Газпрома» на биржевом и внебиржевом рынках

Фото: Александр Чиженок / Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) захотела обязать «Газпром» продавать больше газа на бирже и разработала соответствующее предложение, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба ведомства.

Суть предложения сводится к созданию механизма, который позволит уравнять объемы продажи газа на внутреннем рынке по биржевым и внебиржевым договорам. Предполагается, что это позволит сформировать более репрезентативные индикаторы цен на рынке, на которые смогут ориентироваться другие участники.

Еще одна инициатива ФАС касается разделение заключаемых биржевых контрактов на адресные и безадресные. Это также позволит формировать более справедливые ценовые показатели, поскольку адресные сделки не могут использоваться для формирования рыночных котировок.

По данным ФАС, с 2018 года резко сократился объем предложения газа на бирже: с 70 процентов от всего объема реализованного топлива по предельным ценам в 2017 году до 14 процентов по итогам 2021-го.

В июне ФАС предлагала установить на законодательном уровне нормативы продаж на биржевом рынке: для «Газпрома» на уровне 10 процентов от общего объема реализации, для независимых производителей — на уровне трех процентов с дальнейшим повышением до 10 процентов.

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Платон Щукин
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