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Кремль отказался комментировать слова Арестовича о необходимой миру «встряске»

Песков предпочел не комментировать слова Арестовича о необходимости «встряски» в мире

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предпочел не комментировать слова Алексея Арестовича, советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, о необходимой Западу и миру «встряске». Об этом сообщает ТАСС в четверг, 4 августа.

Пресс-секретарь президента России объяснил журналистам свой отказ тем, что нельзя реагировать, «не зная доподлинно» заявления другой стороны.

«Я не могу ничего сказать, поскольку не знаю доподлинных заявлений Арестовича. (...) Опять же, я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного», — пояснил представитель Кремля.

Ранее советник главы офиса президента Украины сообщил, что его «радует общая активность вокруг Тайваня». По мнению Арестовича, «Западу и миру давно нужна хорошая встряска».

До этого соратник Зеленского подчеркивал, что при большей поддержке Запада Украина «была бы уже во Владивостоке». Он напомнил, что Киеву по-прежнему требуется больше вооружения, его «катастрофически не хватает».

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Анна Щербакова
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