Польша построит электронный барьер на границе с Калининградской областью

Польша в этом году начнет создание электронного барьера на границе с Россией

Польша планирует укрепить границу с Россией электронными системами, барьер начнут создавать в этом году. Об этом сообщила пресс-секретарь главного коменданта Пограничной стражи республики Анна Михальская, ее слова приводит польское агентство PAP.

«Планируется расширение периметральной охраны границы как на участке границы с Калининградской областью, так и у пограничной реки Буг», — заявила она, указав, что строительные работы начнутся в текущем году.

В феврале стало известно, что в планах Пограничной стражи Польши есть положение о строительстве стены на границе с Россией в районе Калининградской области. Отмечалось, что подобный пункт прописан в положении Пограничной стражи об укреплении безопасности страны.