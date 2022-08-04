Следственный комитет расследует обстрел ВСУ здания драмтеатра в Донецке

Глава СК России Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела здания драмтеатра в Донецке

Российские следователи проведут расследование после обстрела здания драмтеатра в Донецке вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 4 августа в здании проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой. В этот момент украинские войска открыли огонь. Присутствовавших на церемонии людей успели эвакуировать.

В здание попало не менее двух снарядов, от которых также пострадал отель, где разместились журналисты. «Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских националистов установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявили в СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным расследовать факты обстрела села Ломаковка в Брянской области со стороны ВСУ.