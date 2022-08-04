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Гастроэнтеролог назвал способ пить алкоголь с меньшим вредом для здоровья

Гастроэнтеролог Богомолов: правильное питание и спорт снизят пагубное воздействие алкоголя

Фото: Louise Lyshøj / Unsplash

Правильное питание и спорт снизят пагубное воздействие спиртных напитков на организм, сообщил гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов. Способ пить алкоголь с меньшим вредом для здоровья он назвал в интервью для Ura.ru.

Богомолов рассказал, что, следуя всего нескольким простым правилам, можно избежать негативных последствий употребления высокоградусных напитков. Во-первых, врач порекомендовал отдавать предпочтение выпивке без содержания сахара. По его словам, она менее вредна для здоровья. Во-вторых, Богомолов дал совет не пить слишком быстро. Желательно, чтобы за два часа человек успел употребить не более пяти единиц алкоголя, объяснил Богомолов. «Оптимально — одна единица для женщины и две единицы мужчине», — отметил он.

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Для снижение рисков от распития алкогольных напитков врач посоветовал регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Он объяснил, что в мышцах осуществляется так называемый альтернативный путь метаболизма алкоголя. «Если у человека развитая мышечная масса, то повреждение печени у таких людей от алкоголя случается реже», — заключил Богомолов.

Ранее диетолог Ирина Писарева раскрыла влияние алкоголя на фигуру. Эксперт подчеркнула, что употребление спиртного может повлиять на аппетит, поскольку оно нарушает циркуляцию жидкостей в организме.

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Алиса Дмитриева
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