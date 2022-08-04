Стал известен кандидат на пост нового пресс-секретаря Пентагона

CNN сообщил, что новым пресс-секретарем Пентагона может стать генерал ВВС США Райдер

Стал известен кандидат на пост нового пресс-секретаря Пентагона. Как сообщает телеканал CNN, им может стать генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Патрик Райдер.

Отмечается, что ранее он был пресс-секретарем американского министра обороны Ллойда Остина, когда последний занимал пост главы Центрального командования США в 2013-2016 годах.

С 2017 по 2019 год Патрик Райдер был высокопоставленным представителем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Телеканал уточняет, что в ближайшее время кандидат продолжит оставаться действующим военнослужащим.

Ранее президент США Джо Байден назначил предыдущего пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на новую должность. Он стал координатором совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям.

