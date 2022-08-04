Росгвардейцы уничтожили более 20 операторов украинских беспилотников

В ЛНР росгвардейцы уничтожили двадцать четырех операторов украинских беспилотников

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы уничтожили двадцать четырех операторов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники Росгвардии обнаружили операторов, которые были уничтожены огнем российской артиллерии. Силовики обнаружили два противоракетных комплекса «Джевелин», 17 гранатометов, два из которых были шведского производства, а также 46 единиц стрелкового оружия, сотни снарядов мин, гранат и различных боеприпасов.

Также на специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пять детей.

2 августа сообщалось, что в ЛНР росгвардейцы уничтожили 13 операторов украинских БПЛА. Во время поисковых мероприятий российские силовики также обнаружили координаты летательных аппаратов противника и уничтожили их с помощью артиллерии.