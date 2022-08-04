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Раскрыта причина тяги россиян брать в отпуск самую дорогую одежду

Россияне берут в отпуск самые дорогие вещи, чтобы сделать красивые фото

Фото: Sigmund / Unsplash

Ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство А2:Research раскрыли причину тяги россиян брать в отпуск самую дорогую одежду. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В упомянутом исследовании приняли участие 1207 человек. Согласно полученным данным, 63 процента россиян берут в поездки свои лучшие вещи. При этом 35 процентов респондентов объясняют такое решение желанием сделать в нарядах красивые фото, а 28 процентов — потребностью «выгулять» наряды.

Кроме того, выяснилось, что 71 процент женщин берут в путешествия ювелирные украшения, а 38 процентов из них выбирают самые дорогие изделия. Среди опрошенных мужчин 27 процентов везут в отпуск украшения, однако предпочитают те, которые не жалко потерять.

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В то же время 40 процентов респондентов признались, что им не важен внешний вид на отдыхе. Почти каждый третий россиянин (30 процентов) носит повседневную одежду в поездке. При этом 29 процентов граждан считают отпуск важным событием и надевают эффектные вещи.

В июле аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV раскрыл суммы трат россиян на помолвочные кольца в разных регионах страны за период с января по июль 2022 года. Согласно полученным данным, самые большие траты на упомянутые товары зафиксированы в Санкт-Петербурге. Сообщается, что они составили в среднем 9952 рубля за изделие.

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Полина Гераскина
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