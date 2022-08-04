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Стало известно о секретной передаче Северной Македонией Киеву штурмовиков Су-25

МКД: Северная Македония секретно передает Украине четыре штурмовика Су-25

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Северная Македония секретно передает Украине четыре штурмовика Су-25, купленных у Киева в 2001 году. Об этом стало известно порталу МКД.

По информации издания, с 2004 года самолеты не летали и были подготовлены к продаже. Как рассказали в партии «Левица», об осмотре и ремонте штурмовиков украинскими инженерами военные сообщали еще в июне. Это указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте, отмечает портал. Кроме того, на униформе занимавшихся подготовкой Су-25 была замечена символика националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Минобороны Северной Македонии сообщило, что точные детали данного решения будут выведены из-под грифа «секретно» и обнародованы позже. «До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии», — добавили там. При этом в ведомстве не подтвердили и не опровергли информацию о передаче штурмовиков Украине.

В июле Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее полученные от России.

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Марина Совина
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