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Названы самые популярные способы избавиться от шума в многоквартирном доме

Rockwool Russia: жильцы многоквартирных домов избавляются от шума с помощью мебели

Фото: Unsplash

Россияне назвали самые популярные способы избавиться от постороннего шума в многоквартирном доме. Соответствующий опрос провели в Rockwool Russia, результаты исследования приводит РИА Новости.

Выяснилось, что около 21 процента респондентов спасаются от звуков с помощью мягкой мебели и ковров. 12 процентов опрошенных уходят в более тихую комнату, 10 процентов стараются договориться с шумными соседями или перебивают звуки музыкой, а 5 процентов используют беруши. Еще 5 процентов имеют полностью шумоизолированную квартиру, 36 процентов — частично защищенное от посторонних звуков жилье.

35 процентов участников опроса считают шум веской причиной для смены места жительства. Наиболее часто жильцы страдают от воздушных шумов, которые передаются напрямую из одного помещения в другое. Многие респонденты жалуются на звуки уличного транспорта (22 процента), ремонтных работ (18 процентов) и шум от соседей (16 процентов). Еще 8 процентам мешают крики и топот чужих детей, а 5 процентам — громкая музыка.

В феврале сообщалось, что россияне массово захотели переехать. Согласно опросу сервиса «Яндекс Аренда», 53 процента граждан оказались готовы сменить квартиру. Самая распространенная причина — желание жить в более просторном и красивом помещении.

Александра Качан
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