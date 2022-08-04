В Швеции извинились за сюжет о получивших российские паспорта жителях Херсона

Шведский телеканал SVT извинился за сюжет о жителях Херсона, получивших паспорта России

Шведский телеканал SVT извинился перед своими зрителями за показ «неправильного» сюжета о плачущих от радости жителях украинского Херсона. Об этом пишет Dagens Media.

Репортаж вышел в эфир 28 июля. Показывались кадры, на которых жители Херсона плачут от радости из-за вручения им российских паспортов, а также под звуки гимна присягают на верность Российской Федерации.

Общественность возмутилась и сочла такую подачу информации «пропагандой». В общей сложности Наблюдательный совет по радио и телевидению получил 47 жалоб на телеканал.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион является исторически русской землей, и назвал его нахождение в составе Украины исторической ошибкой. По его словам, Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никакого отношения.