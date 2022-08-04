Песков назвал причину напряженности между Китаем и Тайванем

Песков заявил, что ненужный визит Пелоси спровоцировал напряженность вокруг Тайваня

Возникшая напряженность между Китаем и Тайванем была искусственно спровоцирована ненужным визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Такую причину новой эскалации тайваньского кризиса назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Напряженность в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно отдаем себе отчет в том, чем она была спровоцирована — визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в МИД КНР заявили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По сообщению Министерства иностранных дел Китая, учения направлены на противодействие провокаторам и на защиту суверенитета государства.