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Песков назвал причину напряженности между Китаем и Тайванем

Песков заявил, что ненужный визит Пелоси спровоцировал напряженность вокруг Тайваня
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Возникшая напряженность между Китаем и Тайванем была искусственно спровоцирована ненужным визитом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Такую причину новой эскалации тайваньского кризиса назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Напряженность в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы с вами прекрасно отдаем себе отчет в том, чем она была спровоцирована — визитом Нэнси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация», — заявил пресс-секретарь.

Ранее в МИД КНР заявили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По сообщению Министерства иностранных дел Китая, учения направлены на противодействие провокаторам и на защиту суверенитета государства.

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Виктория Кондратьева
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