Россияне избавились от миллиона тонн старой техники

РЭО: в России ежегодно образуется 1,5 миллиона тонн отходов старой техники

Ежегодно россияне избавляются от 1,5 миллиона тонн отходов старой техники. Только пять процентов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) перерабатываются, сообщил канал «360tv» со ссылкой на Российский экологический оператор (РЭО).

Оставшаяся часть ОЭЭО захоранивается и негативно влияет на окружающую среду и здоровье населения из-за высокого содержания токсичных веществ, в том числе свинца и ртути. 67 процентов отходов электроники приходятся на бытовую технику, 22 процента — на климатическое и холодильное оборудование. IT-оборудование и офисная техника составляют девять процентов от общего объема, а ртутьсодержащие источники света — два процента.

Сейчас на рынке утилизации ОЭЭО работает значительное количество недобросовестных утилизаторов, которые недостаточно глубоко перерабатывают отходы, тем самым увеличивая объем захораниваемого токсичного мусора. В РЭО считают, что исправлению ситуации поспособствует введение реестра добросовестных утилизаторов и формирование требований к утилизации электротехники. Оператор планирует сократить полигонное захоронение вдвое к 2030 году, внедрив качественное и эффективное регулирование обращения с ОЭЭО на законодательном уровне.

В июне исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что за 2021 год россияне выбросили 47,4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Показатель оказался на 4,4 процента меньше показателя 2020 года и стал минимальным за последние шесть лет.