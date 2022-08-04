Дешевые тапки спасли женщине жизнь после удара током

Британка получила удар током от удлинителя и спаслась благодаря резиновым тапкам Puma

Жительница Великобритании получила удар током и осталась жива благодаря дешевым тапкам немецкого бренда Puma. Интервью с ней публикует местный портал Manchester Evening News.

Согласно материалу, 36-летняя Керри Тэттерсли пылесосила газон с искусственной травой на заднем дворе и, завершив уборку, направилась к удлинителю, чтобы выключить его из розетки. В этот момент женщину ударило током и отбросило к стене, расположенной позади. «Я почувствовала, как ток прошел по моим рукам», — поделилась ощущениями британка.

По словам пострадавшей, она убежала на кухню, мучаясь от боли и одышки, и вызвала службу неотложной медицинской помощи. В больнице врачи установили, что удар током повредил нерв в ее руке. Кроме того, медики заявили, что резиновые тапки спасли пациентке жизнь. Выяснилось, что обувь стала изолятором, который не позволил электрическому заряду достичь земли через тело женщины.

«Я была шокирована. Сейчас мне намного лучше, хотя до сих пор тяжело поднимать руки. И все благодаря тапкам стоимостью 30 фунтов стерлингов (2207 рублей — прим. "Ленты.ру")», — высказалась в заключение Тэттерсли.

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